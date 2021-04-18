Avrupa Judo Şampiyonası’nda Vedat Albayrak’tan altın

Portekiz'de devam eden Avrupa Judo Şampiyonası'nın 2. gününde Türkiye'nin yüzü Vedat Albayrak'la güldü. Nisan ayının başında Antalya'daki Grand Slam turnuvasında altın madalya kazanan 27 yaşındaki judocumuz şampiyonluk serisini, Avrupa'da da sürdürdü.

81 kiloda tatamiye çıkan Albayrak finalde dünyanın 1 numarası Belçikalı Matthias Casse ’le karşılaştı. İki sporcunun da sırtının yere gelmediği normal sürede puansız kapandı ve mücadele altın puana gitti. Bu bölümde Albayrak, güçlü rakibini ippon yaparak mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Dünya sıralamasında 3. olan Albayrak böylece kariyerinde ilk kez Avrupa'da altın madalyayı boynuna taktı.