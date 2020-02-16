Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yine altın gelmedi

İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 6. gününde Türkiye yine altın madalya kazanamadı. Daha önce Kerem Kamal ve Yasemin Adar’la final mücadelesi veren Ay-Yıldızlılar dün de Süleyman Atlı’yla şampiyonluk için mindere çıktı ancak yine ikincilikle yetindi.

Bir buçuk dakika kala 2-0 geriye düştü

57 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan ve unvanını korumak için mindere çıkan Süleyman Atlı, Avrupa 2.’si oldu. Müsabaka boyunca, güreşe fazla girmeyen Atlı, bitime 1 dakika 45 saniye kala 2-0 geriye düştü. Ancak hemen bir atak yapan milli güreşçimiz 15 saniye içinde 1 puanı kaptı ve durumu 2-1’e getirdi. Kalan bölümde puan vermemek için büyük bir çaba sarfeden Atlı, süre biterken atak yaptı. Bu atak için Türk ekibi itirazda bulundu ancak masadan da bu atağa puan çıkmayınca, Süleyman Atlı, Rus rakibi Tuskaev’e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Haydar Yavuz Avrupa 3.’sü

70 kiloda bronz madalya müsabakasına çıkan Haydar Yavuz, Gürcü rakibi Mirza Skhulukhia’i 7-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Bu sonuçla Türkiye dünü 1 gümüş, 1 bronzla kapatırken 92 kiloda Süleyman Karadeniz finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz yarı finalde Gürcü Irakli Mtsituri’u 6-1 mağlup etti. Sporcumuz bugün akşam seasında altın madalya için İsviçreli Samuel Scherrer’le karşılaşacak.