Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar mindere çıkıyor

İtalya'nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadın güreşçiler mindere çıkacak. Yarın yapılacak müsabakalarda kadınlarda ilk olarak 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Çekilen kura ile 10 sıklette mindere çıkacak olan milli güreşçilerin rakipleri de belli oldu.

Eşleşmeler şu şekilde:

50 KG: Evin Demirhan - Oksana Livach UKR)

53 KG: Zeynep Yetgil - Katarzyna Krawczyk (POL)

55 KG: Solomiia Vynnynk (UKR) - Bediha Gün

57 KG: Mehlika Öztürk - Tanya Dobromirova Teneva (BUL)

59 KG: Bilyana Zhivkova Dudova (BUL) - Elif Yanık

62 KG: Taybe Mustafa Yusein (BUL) - Elif Jale Yeşilırmak

65 KG: Veronica Braschi (ITA) - Asli Tuğcu

68 KG: Danute Dominaityte (LTU) - Kadriye Aksoy

72 KG: Merve Pul - Natalia Vorobeva(RUS)

76 KG :Yasemin Adar - Aline Rotter Fochen (GER)



