Başkent Bükreş’te düzenlenen organizasyonda kadınlar müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada bu akşam 65 kiloda bronz madalya maçına çıkan Aslı Demir, Rus Mariia Kuznetsova’ya mağlup oldu. Kadınlarda dün yapılan müsabakalarda 76 kiloda Yasemin Adar altın, 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün ve 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, kadınlarda elde ettiği 4 madalya sonucunda topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Grekoromende Rıza Kayaalp finalde

Şampiyonada bugün başlayan grekoromen stil müsabakalarında Rıza Kayaalp finale yükseldi. Grekoromen stilin ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye’yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, Hırvat Ante Milkovic karşısında 5-0 öndeyken rakibini tuşla yenerek ikinci tura yükseldi. Bu turda Azerbaycanlı Sabah Shariat’ı ve çeyrek finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu’yu 5-0’lık skorlarla yenen Rıza Kayaalp, yarı finalde de dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi’yi 4-0’la geçerek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi, yarın finalde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası’nda 77 kiloda Fatih Cengiz, yarı finalde Rus Roman Vlaslov’a 3-1 yenildi. Fatih Cengiz, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Organizasyonda 55 kiloda mücadele eden Şerif Kılıç, bronz madalya için yarın repesaj maçı yapacak.

Şampiyonada 87 kiloda Metehan Başar ikinci tur, 63 kiloda Rahman Bilici ilk turdaki maçlarını kaybederek elendi.

Avrupa Şampiyonası’nda yarın 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 72 kiloda Cengiz Arslan, 82 kiloda Emrah Kuş ve 97 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.