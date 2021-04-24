Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türkiye damgası!
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye grekoromende aynı güne 3 final sığdırdı. 55 kiloda Ekrem Öztürk, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı. Madalya mücadelesi bugün TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak
Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün grekoromen stilde müsabakalar başladı. Türkiye grekoromende iyi bir başlangıç yaptı. Dün mindere çıkan 5 güreşçimizden 3'ü finale kalma başarısı gösterdi. 55 kiloda Ekrem Öztürk, yarı finalde Belarus'tan Artsiom Katsar'ı 8-0'la mağlup etti. 77 kiloda Yunus Emre Başar da yarı finalde Ukrayna'lı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek finale çıktı, şampiyonluk şansını sürdürdü.
Kayaalp 10. şampiyonluk için mindere çıkacak
10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkan 130 kilodaki Rıza Kayaalp de Alman rakibi Eduard Popp'u tuş ile (5-0) yenerek finale yükseldi. Final müsabakaları bugün TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak. Mücadeleler TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak.