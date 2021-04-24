Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün grekoromen stilde müsabakalar başladı. Türkiye grekoromende iyi bir başlangıç yaptı. Dün mindere çıkan 5 güreşçimizden 3'ü finale kalma başarısı gösterdi. 55 kiloda Ekrem Öztürk, yarı finalde Belarus'tan Artsiom Katsar'ı 8-0'la mağlup etti. 77 kiloda Yunus Emre Başar da yarı finalde Ukrayna'lı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek finale çıktı, şampiyonluk şansını sürdürdü.

Kayaalp 10. şampiyonluk için mindere çıkacak

10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkan 130 kilodaki Rıza Kayaalp de Alman rakibi Eduard Popp'u tuş ile (5-0) yenerek finale yükseldi. Final müsabakaları bugün TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak. Mücadeleler TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak.