Avrupa golcüsü Larin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de üst üste oynanan 2 mücadelede Cyle Larin’i yedek başlatmıştı. Fenerbahçe derbisinde Ryan Babel’i, önceki akşam Kayserispor’la oynanan karşılaşmada da Vagner Love’ı görevlendiren tecrübeli teknik adamın, perşembe günü Malmö’yle oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci mücadelesinde sahaya Cyle Larin’i forvet hattında sahaya süreceği bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın ön eleme turunda B36 Torshavn karşısında 3 gol atan; Partizan ve Sarpsborg karşılaşmalarında da birer asist yapan genç oyuncu, perşembe akşamı İsveç temsilcisiyle oynanacak mücadelede Kartal’ın gol yükünü sırtlanacak.

Babel yerinde oynayacak

Kayserispor karşılaşmasını başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlayan Cyle Larin’in, Malmö mücadelesine özel olarak hazırlandığı kaydedildi. Larin’in hücum hattının önüne geçmesiyle Ryan Babel, sol açığa geri dönecek. Ricardo Quaresma da sağ açık hattında forma giyecek.

Orhan Yıldırım