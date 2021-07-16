Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen yükselti kampıyla hazırlık sürecini geçiren milli takım, son hazırlıklarını 20 Temmuz’dan itibaren Balıkesir’de yapacak.

Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:

Bartu Ören, Beril Selin Ergin, Burak Çağdaş, Burak Pak, Emir Aracı, Emirhan Çakır, Enes Kızılcık, Esra Nur Gökcek, Gültiğin Er, Hakan Tunç, İlay Alsan, Kıvanç Şahinkaya, Mert Çolak, Özlenen İpek Günad, Sıla Gür, Taha Eren Coşgun.