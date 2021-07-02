Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye 3. oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada kadınlarda 230 puan toplayan Ukrayna birinciliği, 155 puan toplayan Rusya ikinciliği, 110 puan toplayan Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dün milli güreşçi Melisa Sarıtaç altın, Zehra Demirhan ve Melda Dernekçi ise bronz madalya kazanmıştı. Bugün de Tokat Turhal Spor Kulübü sporcusu 72 kiloda Nazar Batır, Romanyalı ve Azerbaycanlı rakiplerini tuşla yendikten sonra ev sahibi Almanya’dan Jennifer Roesler’i de üstün bir müsabaka sonrasında 10-3 yenerek bronz madalya kazandı.

53 kiloda Emine Çakmak, Fransız ve Polonyalı rakiplerini tuşla yendi, repesajdan gelen Moldovalı Mihaela Samoil’e yenilince 5. oldu.