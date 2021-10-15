Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda Gökay Yılmaz, üst tura yükseldi

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda erkekler 57 kiloda Gökay Yılmaz, üst tura yükseldi. Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkeklerde iki milli sporcu ringe çıktı.
Gökay Yılmaz, 57 kiloda İspanyol rakibi Victor Catalina Vargas’ı yenerek adını üst tura yazdırdı. Gökay, 18 Ekim Pazartesi günü ilk turu bay geçen Gürcü boksör Aram Khrikyan’la çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek.
Doğanay Öztürk ise 60 kiloda Gürcü rakibi Saba Tkebuchava’ya yenilerek şampiyonaya veda etti.