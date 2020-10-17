Avrupa futbolunda muhteşem cumartesi

Liglere verilen milli ara sonrasında futbolseverler cumartesi seansı maçlarında adeta futbola doyacak. İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisinde sezona flaş bir başlangıç yapıp, 4'te 4 ile giren lider Everton, son şampiyon Liverpool'u 14.30'da ağırlayacak. Ada'da günün bir diğer karşılaşmasında ise 19.30'da Manchester City, Arsenal'i evinde konuk edecek. İtalya Serie A'da da saat 19.00'da nefesler tutulacak. çalhanoğlu 11'de Çizme'de ilk 3 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen iki ezeli rakip İnter ile Milan karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede Milan'da Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayacak. İskoçya'nın en köklü iki takımı Celtic ile Glasgow Rangers da 14.30'da kıyasıya bir rekabetin içine girecek.

Süper Llig'in yıldızlarından S Sport'a derbi yorumu:

Martin Skrtel (Başakşehir):"9 sene Liverpool'da oynadım, bir Liverpool taraftarıyım ve şehrin kırmızı tarafındayım. Birçok Everton taraftarı arkadaşım var, onlarla da konuştum ve şakalaştık. Bu maç farklı olacaktır, çok fazla gol beklememek gerek. Liverpool’un kazanacağını düşündüğüm için maçın yıldızı Liverpool’dan olacaktır, kimin olduğunun pek önemi yok." (Not: Skrtel, 2008-16 yılları arasında Liverpool forması giydi.)

Enner Valencia ( Fenerbahçe ):Derbi haftasında tüm şehir bu maçı konuşur. Çok güzel bir maç, oynaması çok daha iyi gerçekten. Everton çok iyi bir başlangıç yaptı umarım ligi güzel bir yerde bitirir. Maçın yıldızı Calvert-Lewin olacaktır. Maçı 2-1 Everton kazanacaktır. (Not: Valencia, 2016-17'de Everton'da oynadı.)

Arouna Kone ( Sivasspor ): Bence güzel bir derbi olacak, çünkü bu sene Everton’un Premier League’de kadrosu çok güçlü. Everton’un kazanmasını umuyorum. İzlemesi çok heyecanlı olacak. Maçın yıldızı da Calvert-Lewin olacak. (Not: Kone, 2013-17 yılları arasında Everton'da görev yaptı.)