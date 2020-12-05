UEFA'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde haftaya Türk yıldızlar damgasını vurdu. H Grubu'nda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, rakiplerini devirerek bitime 1 maç kala gruptan birlikte çıkmayı garantiledi. Yusuf'un 11'de başladığı mücadelede Lille, sahasında Sparta Prag karşısında 71'de 1-0 mağlup duruma düştü. Sakatlığını yeni atlatan Zeki'nin yer almadığı Fransızlar'da 77'de Yusuf'un yerine Burak Yılmaz oyuna girdi. Burak 3 dakika sonra beraberliği sağladı, 84'te de takımını zafere taşıdı: 2-1.

'Teşekkürler Kral'

Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk gollerini atan 35 yaşındaki forvet, toplamda gol sayısını 15 maçta 8'e çıkardı. 11 puanla grupta lider olan Lille'de Burak için kulübü, 'Teşekkürler Kral' paylaşımı yaptı. L’Equipe, "Burak takımını kurtardı", France Football, "Burak Yılmaz’ın 2 golüyle Lille turladı" ve Le Parisien, "Kaderi Burak değiştirdi" diye yazdı. Aynı gruptaki diğer maçta Milan da, İtalya'da Celtic'i ağırladı.

5 golü de bu arenada

İskoçlar 2-0 öne geçti, 24'te Hakan ceza sahası dışından harika bir frikik golüyle Milan adına farkı 1'e indirdi. İtalyanlar, Castillejo, Hauğe ve Diaz'la 3 gol daha bulup, maçı 4-2 kazanarak 10 puanla Lille'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bu sezonki tüm gollerini (5) Kupa 2'de atan 26 yaşındaki futbolcu, 2013-14 sezonu başından beri Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde yer alan futbolcular baz alındığında, Lionel Messi'den (36) sonra 18 golle frikikten en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.