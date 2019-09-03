Avrupa Futboluna Türk damgası

Türk Futbolu, her geçen gün biraz daha ilerlemeye devam ederken, ilginç bir istatistik de gözlerden kaçmadı. Bu sezon ülkemizi temsil eden sporcuların sayısı tavan yapmış durumda. Ay-Yıldızlı sporcularımız, performanslarıyla da göz kamaştırıyor. Yurtdışındaki liglerde forma giyen birçok temsilcimiz, şu ana kadar ortaya koydukları futbol ile Avrupa’nın devlerini peşine takmış durumda. Ayrıca sadece Avrupa’da görev yapan sporcularımız baz alındığında 18 kişilik bir kadro oluşturulabiliyor, hem de 23.2 yaş ortalaması ile...

Savunma sorunu çözüldü

A Milli Futbol Takımı’nın belki de tarihi boyunca en sorunlu bölgelerinden birisi her zaman stoper hattı olmuştu. Ancak artık işler değişti. Savunma hattımızda görev yapan Merih Demiral, dünyanın sayılı kulüpleri arasında yer alan Juventus’ta, Çağlar Söyüncü ise Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu olan İngiltere Premier Lig’de mücadele ediyor. İki futbolcunun arkasında ise Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Mert Müldür gibi yıldız adayları da bulunuyor.

Bonservis rekorları kırıldı

Yurtdışında görev yapan Ay-Yıldızlı sporcularımız, sergiledikleri performansların karşılığını da aldı, kendilerine rekor bonservis bedelleri ödendi.

5 büyük ligdeyiz

Milli futbolcularımızın, forma giydiği ülkeler de dikkatlerden kaçmadı. Ay- Yıldızlı sporcularımız, futbolun zirvesi olarak ön plana çıkan, 5 büyük lig arasında gösterilen ingiltere, ispanya, italya, Almanya ve Fransa’da temsil ediyor. Ayrıca belçika’da görev yapan iki futbolcumuz da yer alıyor.

İşte öne çıkan bazı transferler:

Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon Euro 2017/18

Hakan Çalhanoğlu B.Leverkussen Milan 21.3 milyon Euro 2017/18

Çağlar Söyüncü Freiburg Leicester 21.1 milyon Euro 2016/17

Merih Demiral Sassuolo Juventus 18 milyon Euro 2018/19

Cengiz Ünder Başakşehir Roma 14.2 milyon Euro 2017/18

Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16.5 milyon Euro 2019/20

Ozan Kabak Stuttgart Schalke 15 milyon Euro 2018/19

Mertcan Polat