UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe , B grubundaki 3. maçını oynadı. Sahasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin bu maçtaki gollerini 26'da Michy Batshuayi ile 79'da Mamas (kk) kaydetti. Bu sonucun ardından temsilcimiz grupta averajla liderliğe yükseldi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.





Bu arada Fenerbahçe'nin galibiyeti, Jesus'un ülkesi Portekiz'de manşet oldu.

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