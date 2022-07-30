Avrupa fatihi Konyaspor

Konyaspor -İlhan Palut birlikteliği başarı merdivenlerini çıkmaya devam ediyor. 2020-2021 sezonunu 25. haftasında İsmail Kartal'ın yerine Yeşil-Beyazlı takımın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam yönetiminde Anadolu Kartalları her geçen maçta çıtasını yükseltiyor. Palut tam sezon çalıştığı Konya'yı 5 yıl sonra yeniden Avrupa'ya taşıyıp UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde ederken, bu kulvarda da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Avrupa kariyerindeki ilk sınavını Belarus takımlarından BATE karşısında veren Palut, 3-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanarak gol yemeden 3. ön eleme turu biletini cebine koyarken, iki maçta da oynanan etkili futbol da Konyasporlular'ı fazlasıyla sevindirdi.

'Ciddiyeti gördüm'

3-0 kazanılan ilk maçın kadrosunda 1'i mecbur 4 değişiklik yapıp, 4-2-3-1’den 4-1-4-1'e dönen ve bu formasyonda da muhteşem futbolunu sürdürmesi genç teknik adamın büyük başarısı olarak öne çıktı. BATE maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçı düşünmeden, yine hem hücumda doğru işler yapmak hem de defansta gol yememe alışkanlığı kazanma adına sahada yer aldık. Başlama düdüğüyle birlikte oyuncularımda bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar. İstekli başladılar. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk yarı iki gol attık. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Play-Off öncesi rakip Vaduz

Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Liechtenstein ekibi Vaduz oldu. Yeşil- Beyazlılar, Slovenya deplasmanında 1-0 yendiği Koper'e sahasında normal süresini aynı skorla kaybettiği rövanşta, 101'de beraberlik golünü atarak turu geçen Vaduz ile 4 Ağustos'ta ilk maçı deplasmanda oynayacak. 11 Ağustos'ta bir kez daha taraftarı önüne çıkacak olan Anadolu Kartallar’ı bu turu da aşıp gruplar öncesindeki Play-Off turuna adını yazdırmak için çıkacak.

Ülkeye 800 puanlık katkı

Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden takımlar arasında Fenerbahçe , Konyaspor ve Başakşehir, ilk turları tamamladı. UEFA Ülke Puanı Katsayı Sıralaması'nda, yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Konyaspor'dan 400, Başakşehir'den 300 puanlık katkı geldi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürecek Fenerbahçe de ülkemize 100 puan kazandırdı. Türkiye şu an 21.100 puanla 20. sırada yer alıyor.