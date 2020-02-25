Türk esporunun ulusal ve uluslararası platformlardaki yönetici ve temsilcisi olarak büyümesi için çalışmak amacıyla Nisan 2018’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED), hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Asbaşkanı Esat Kahyaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Talha Karataş’ın yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde titizlikle çalışmaları ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki espor federasyonları ile yürütülen lobi faaliyetleri sonucunda, TESFED, Avrupa Espor Federasyonu’nda söz sahibi oldu.

Avrupa Espor Federasyonu’nun kuruluşuna kadar geçen 1,5 yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “2019 yılından 2020 yılına kadar yaşanan süreçte Avrupa Espor Federasyonu’nun görevi misyonu ve vizyonu oluşturuldu. Bu çerçeve, Belçika kanunlarına göre tekrar düzenlenerek 1 Başkanın, 4 yönetim kurulu, 5 danışma kurulu üyesinin olduğu ve 16 kurucu delegeden oluşan meclisin olduğu bir yapı oluşturuldu. 20 Şubat 2020 de Belçika’nın Brüksel kentinde, Avrupa Parlamentosu’nun ev sahipliğinde yapılan 2 günlük istişare toplantılarını 21 Şubatta seçimler takip etti. Seçimler gizli oylama ile yapıldı, aday listesi de Lozan’da seçilen geçici kurulun oluşturduğu kriterlere göre belirlendi. Yedek üye olarak tabir edilen 7 ülkeden 6 ülke, süreç içerisinde kriterleri tamamlamış ve tam üyelik hakkı kazanmıştır” diye konuştu.

TESFED Kurucu Üye, Başkan Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Avrupa Espor Federasyonu’nun kuruluşu 21 Şubat’ta duyuruldu. TESFED’in kurucu üye seçildiği Federasyonun yaptığı ilk seçimde TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi seçilirken, geçerli 22 ülke oyundan 19’unu alarak tarihe geçecek önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

Açıklamasında, yurtdışından federasyonlar ile iletişim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Alper Afşin Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Espor ülkemizde olduğu gibi dünyada da eş zamanlı çok hızlı büyüyen ve gelişen bir alan. Bu doğrultuda da yeni yapılanmalar oluşuyor. Avrupa Espor Federasyonu’nu futboldaki UEFA’ya denk görebiliriz. Bu aslında tarihi bir adım, Avrupa’da ki söz sahibi bize benzer ülkelerin federasyonlarının bir araya gelerek güç birliği yaptığı ve Avrupa ekosistemini yönlendireceği, güçlendireceği, yol açacağı, kuvvetlendireceği bir alan oluştu.

Avrupa Espor Federasyonu’nda yapılan ilk seçimde 22 geçerli ülke oyunun 19’unu alarak aynı zamanda kurucu yönetim kurulu üyesi seçildik ve yüksek oy oranı ile tarihe geçtik. Kıran kırana geçen kapalı Yönetim Kurulu seçimlerinde, Türkiye 19, Slovakya 19, Rusya 18, İsrail 19 oy alarak 2 yıllık yönetim görevini meclisin kararıyla üstlenmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin en başından itibaren bu yapının kurucu üyesi olması ve 5 kişilik yönetim kurulunda yer alması bizler için esporu geliştirirken, ülkemizin söz sahibi olmasını çok önemli görüyoruz.”

Avrupa Espor Federasyonu Kurucu ülkeler; Türkiye, Macaristan, Slovakya, Almanya, Azerbaycan, Polonya, Danimarka, Avusturya, İsrail, Rusya, Finlandiya, Gürcistan, Belarus, Belçika, İsveç ve Portekiz

Avrupa Espor Federasyonu Kurucu Yedek Ülkeler; İngiltere, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Norveç, İtalya, Sırbistan