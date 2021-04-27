Devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, 3 yıllık Ali Koç döneminin en başarılı transfer hamlelerinden birisi oldu. Geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Macar stoper her maç parlıyor, sürekli değerine değer katıyor.

KISA SÜREDE MÜTHİŞ YÜKSELİŞ

4.5 ay önce sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Szalai birçok önemli kulübün transfer listesine girdi. F.Bahçe yönetimi, 22 yaşındaki stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİ ALINIYOR

Şu ana kadar Attila Szalai için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.

3 KULÜP ÇOK YAKINDAN İLGİLİ

Alınan bilgilere göre Sevilla, Leicester City ve Roma şu anda genç yıldızın en ciddi talipleri. Fenerbahçe yönetimin, Szalai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor.

EURO 2020 BÜYÜK FIRSAT

Fenerbahçe yönetimi, gösterdiği çıkışla transferin gözdesi haline gelen Attila Szalai'nin Euro 2020'de forma giyecek olmasını çok büyük bir fırsat olarak görüyor. Sarı-Lacivertliler, Macar yıldızın bu önemli turnuvada da iyi bir performans göstermesi halinde değerinin 30 milyon Euro'nun üzerine çıkabileceğini düşünüyor. (Takvim)