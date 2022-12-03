Avrupa devi, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için ciddi!

İsmail Yüksek, bu sezonki müthiş çıkışıyla İtalyan takımlarını peşine takmıştı. İnter, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en çok ilgilenen takımdı. Milan ve Fiorentina ise İsmail’i yakından takipe almıştı. Ancak Milan, bu transfer için ezeli rakibinden önce adım atacak gibi görünüyor. Kırmızı-Siyahlılar’ın orta sahadaki yıldızı İsmael Bennacer’e Chelsea talip oldu.

'İsmael' gidiyor, 'İsmail' geliyor

İngiliz devinin 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Milan’ın bu rakama ‘hayır’ diyemeyeceği ve ocak ayında Bennacer’in Chelsea’ye imza atma ihtimalinin son derece yüksek olduğu belirtildi. Serie A’nın son şampiyonu, İsmael Bennacer’in yerini İsmail Yüksek ile doldurmaya hazırlanıyor.

Yönetim sıcak bakabilir

Milan’dan yetkililerin, Bennacer konusunda ilerleme kaydedilmesi halinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturmaları bekleniyor. İnter, İsmail için 10 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Milan’ın ise 12 milyon Euro ile masaya oturacağı öne sürüldü. Orta sahada Arao, Crespo, Lincoln ve Mert Hakan’a sahip olan Fenerbahçe’nin İsmail’i satmaya sıcak bakabileceği belirtildi.







