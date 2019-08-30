Avrupa Boks Şampiyonası’nda iki milli sporcu finalde

Madrid’in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu’ndan yapılan Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nın yarı finallerinde 4 milli boksör mücadele etti.

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Ukraynalı Tetyana Kob’u, 81 kiloda ise Elif Güneri, Ukraynalı Anastasia Chernokolenko’yu yenerek altın madalya mücadelesi için finale adlarını yazdırdı.

Yarı finalde mücadele eden diğer milli sporculardan 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Rus Darima Sandakova’ya, 60 kiloda Sema Çalışkan da Fransız rakibi Maiva Hamadouche’ye yenildi.

Kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz’ın iyi bir karşılaşma çıkarmasına rağmen Rus rakibine yenildiği maçta, hakemlerin verdiği puanlara Kadın Milli Boks Takımı heyeti tepki gösterdi.

Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan, yarı finalde yer aldıkları için şampiyonada bronz madalyayı garantiledi.

Şampiyonada final müsabakaları yarın yapılacak.