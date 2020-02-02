Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti. 13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Kura çekimine; TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak katıldı.

TFF'yi kura çekiminde temsil eden Ömer Gürsoy, Polonya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Marek Kozminski ve UEFA Sosyal Sorumluluk Müdürü Patrick Gasser ile bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle:

A GRUBU: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya

B GRUBU: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan

C GRUBU: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya

D GRUBU: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda