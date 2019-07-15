İsveç’in Gavle kentinde düzenlenen 49 ülkeden 1100’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi. Türkiye’den 50 atletin katıldığı organizasyonda, milli atletler 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

Milli sporculardan Ayşe Tekdal kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Necati Er ise erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem altın madalya aldı hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almayı başardı.

Gümüş madalyalar ise kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve erkekler 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz’dan geldi.