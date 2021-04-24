Alman Der Spiegel Dergisi ise sadece Real Madrid ve Barça'nın geri adım atmadığı birliğin sözleşme belgelerine ulaştı. Buna göre birlikten çıkmak isteyenlerin, 1.5 milyar TL ödemesi gerektiği iddia ediliyor. Ayrıca Real ve Barça'ya diğerlerinden farklı olarak ekstra 600 milyon TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Bu arada Başkan Aleksander Ceferin önderliğindeki UEFA'nın da Real'in Başkanı Florentino Perez başkanlığında Süper Lig kurma girişiminde bulunan kulüplere şu an için bir yaptırım uygulamayacağı bildirildi.