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Avni Yıldırım'ı nakavt eden Canelo Alvarez'in yeni rakibi Billy Joe Saunders

Cumartesi akşamı boksörtümüz Avni Yıldırım karşısında adeta antrenman yapan ve rahat bir nakavtla maçı kazanan Meksikalı boksör Canelo Alvarez, 8 Mayıs'ta kemer mücadelesi için Billy Joe Saunders ile karşılaşacak.

01 Mart 2021, Pazartesi 22:45 Son Güncelleme:
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Avni Yıldırım'ı nakavt eden Canelo Alvarez'in yeni rakibi Billy Joe Saunders

Meksikalı dünyaca ünlü hafif-orta sıklet boksör Canelo Alvarez'in yeni rakibi, yenilgisiz boksör Billy Joe Saunders oldu. 8 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan dövüşte WBA, WBC ve WBO kemerleri ringde olacak. 

Karşılaşmanın resmi açıklamasını ise ünlü organizatör Eddie Hearn yaptı. 


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