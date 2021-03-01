Avni Yıldırım'ı nakavt eden Canelo Alvarez'in yeni rakibi Billy Joe Saunders
Cumartesi akşamı boksörtümüz Avni Yıldırım karşısında adeta antrenman yapan ve rahat bir nakavtla maçı kazanan Meksikalı boksör Canelo Alvarez, 8 Mayıs'ta kemer mücadelesi için Billy Joe Saunders ile karşılaşacak.
Meksikalı dünyaca ünlü hafif-orta sıklet boksör Canelo Alvarez'in yeni rakibi, yenilgisiz boksör Billy Joe Saunders oldu. 8 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan dövüşte WBA, WBC ve WBO kemerleri ringde olacak.
Karşılaşmanın resmi açıklamasını ise ünlü organizatör Eddie Hearn yaptı.