Avni Yıldırım rövanş istedi

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD’li boksör Anthony Dirrel ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi’ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.

28 Şubat 2019, Perşembe 06:05
- A +
Avni Yıldırım rövanş istedi

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD’li boksör Anthony Dirrel ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi’ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.

Dirrel’in kaşının açılması sonucu 10. raunt sonrası, hakemler puanlama sistemiyle mücadeleyi 96-94 ABD’li boksörün kazandığını açıkladı. Bu karar büyük uyandırmış ve kurallar gereği, kaş açılmasından dolay raunt ortasında karşılaşmanın bitirelemeyeceği ifade edilmişti. Konsey, Yıldırım’ın itirazını inceleyeceklerini açıkladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.