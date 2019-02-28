Avni Yıldırım rövanş istedi
WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD’li boksör Anthony Dirrel ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi’ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.
WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD’li boksör Anthony Dirrel ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi’ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.
Dirrel’in kaşının açılması sonucu 10. raunt sonrası, hakemler puanlama sistemiyle mücadeleyi 96-94 ABD’li boksörün kazandığını açıkladı. Bu karar büyük uyandırmış ve kurallar gereği, kaş açılmasından dolay raunt ortasında karşılaşmanın bitirelemeyeceği ifade edilmişti. Konsey, Yıldırım’ın itirazını inceleyeceklerini açıkladı.