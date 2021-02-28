Avni Yıldırım, Canelo Alvarez'e kaybetti
Türk profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcularından Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez'le Miami Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken kazanan unvanın şimdiki sahibi Canelo Alvarez oldu.
Türk boksör Avni Yıldırım, Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıktı. WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçı için Saul Alvarez (Canelo) ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın kazanan tarafı Canelo Alvarez oldu. Türk boks tarihinin en önemli sporcularından Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve karşılaşmayı bırakmak durumunda kaldı.
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80.000 kişilik Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakada pandemi nedeniyle 18.000 kişilik bir seyirci kapasitesi sağlanmıştı. Biletler 8.000 Dolar düzeylerinden alıcı buldu.
Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.