Avni Yıldırım-Canelo Alvarez boks maçı: Dünyayı şok etmek istiyorum

27 Şubat'ta birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapan Miami Hard Rock Stadyumu'nda Türk sporcumuz Avni Yıldırım, boks dünyasının en büyük yıldızı Canelo Alvarez'e karşı ringe çıkacak. 200'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak maç; Muhammed Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao gibi yıldızların yaptığı müsabakalar kalibresinde olacak. Türk boks tarihinin en başarılı sporcularından biri olan Avni Yıldırım bu tarihi maçtan sonra bir dünya yıldızı bir efsane olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk defa bir Türk boksörün WBC, WBA süper orta siklet unvanını alabileceğini söyleyen Avni Yıldırım, Almanya'da kamp yapıyor. Kariyeri boyunca yaptığı 23 maçta sadece 2 kere yenilen Avni Yıldırım, büyük maç öncesi hepimizin merak ettiği sorulara FANATİK aracılığıyla cevapladı...

Türk boks tarihinin en büyük maçına çıkacaksın. Rakibin dünya şampiyonu ve bu sporun en başarılı isimlerinden biri. Neler hissediyorsun?

"Benim için gurur verici bir maç. Bu maça layık görülmek bile gurur verici. Son maçta hakkımı yediler ve sonrasında olaylar çıktı. Ama o maçtan sonra pes etmedim ve yoluma devam ettim. 27 Şubat'taki maç Türk boksörün çıkacağı en büyük maç. Ben kendimi değil bir ulusu temsil ediyorum. Türk ulusunu. Bu işin maddi boyutu çok büyük ama benim için manevi boyutu çok daha önemli. Performansımı en iyi şekilde gösterip maçı sonlandırmak istiyorum. Dünyanın gözü bu maçta olacak ben de o ringde olacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Gecemi gündüzüme katıp tüm varlığımla hazırlanacağım, gerisi Allahın takdiri".

‘İyi ki gitmemişim, şimdi rakibim oldu'

Alvarez ile daha önce antrenman yaptın kendisine yabancı değilsin. Birçok kişi onu maçın favorisi görüyor.

"Boksta imkansız diye bir şey yok. 2018 yılında Alvarez ile çalıştım. Orada beni çok beğendiler hatta tekrar çağırdılar ama ben gitmedim. İyiki de gitmemişim şimdi rakip olduk".

Stillerinizi değerlendirir misin? Nasıl bir maç olur, öngörülerin neler?

"Alvarez-Golovkin maçına yakın bir maç olacağını düşünüyorum. Hocam üst düzey bir hoca. Bana inanıyor. Zaten ekibin inanması çok önemli Ekip inanacak, sen inanacaksın. Bu takım işi. Hocam çok ateşli kazanmak istiyor. Menacerim Ahmet Öner, ben hepimiz kazanmayı çok istiyoruz. Öyle bir arenada maça çıkıp ülkemi temsil etmek bambaşka bir duygu".

Sen bizim milli gururumuzsun. Tabii bu maç başka bir seviye. Hazırlıklar nasıl gidiyor. Günde kaç idman yapıyorsun?

"Günde iki bazen üç idman yapıyorum. Günün 10-12 saatini antrenmanda harcıyorum. Fiziksel antrenman dışında motivasyonda çok önemli. Motivasyonumun yüksek olması lazım. Bunu da sağlayacağız. Maça en iyi şekilde hazırlanıp öyle çıkmak istiyorum."

'Maça seyirci alınacak'

Pandemi devam ediyor seyirci olacak mı?

"Stadyum 80 bin kişilik. Sanırım pandemi önlemleri kapsamında belirli aralıklarla seyirci olacak."

Tarihi maç duyulduktan sonra insanlar sana ulaşmaya çalıştı mı?.. Nasıl tepkiler aldın?

"İnanılmaz bir destek var. İlgi büyük. Sanki tüm halk bu maçla birlikte kenetlendik. Herkes bu heyecanın etrafında birleşti. Pandemi sebebiyle çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu maç insanlara farklı bir enerji getirdi. Halkımız bu maçı istiyor. İnşallah alnımın akıyla çıkarım."

Menacer Ahmet Öner'in üzerinde çok emeği var. Sen neler demek istersin?

"Bu seviyelerde mücadele etmek inanılmaz zor. Ahmet abi öyle bir güç koydu ki ortaya, dünyanın en büyük isimleri Avni Yıldırım'ı konuşmak zorunda kaldı."

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

"Bir Türk olarak kimse bana şans vermiyor biliyorum. Orada öyle bir performans sergilemek istiyorum ki, tüm dünyayı şok etmek istiyorum."

Canelo Alvarez kimdir?

4 farklı ağırlık sınıfında (hafif orta siklet, orta siklet, süper orta siklet ve hafif ağır siklet) dünya şampiyonlukları bulunan Alvarez Ocak 2021 tarihi itibariyle dünyanın en başarılı aktif boksörü seçildi. Pandemiye rağmen 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan boksör Forbes'un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer alıyor. Kariyeri boyunca yaptığı 57 maçtın 54'ünü (36'sı nakavtı) kazandı, 1 kez kaybetti, 2 kez berabere kaldı.