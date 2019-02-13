Avni Yıldırım (21-1-0 12 KO) vs Anthony Dirrel (31-1-1 24 KO) WBC Süper Orta Siklet Dünya Şampiyonluk maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Ring için hakemliğini ABD'li Mark Nelson yapacak. 80'den fazla dünya şampiyonluk maçında görev alan tecrübeli hakem Mark Nelson bugüne kadar 702 maç yönetti. Puan hakemi olarak ise 2 ABD'li 1 de Alman hakem görev alacak. Tim Cheatham (ABD), Jurgen Langos (Almanya) ve bir diğer Amerikalı Mike Fitzgerald mücadelede puan hakemi olarak bulunacak.

Avni Yıldırım - Anthony Dirrell maçı ne zaman, hangi kanalda?

Önce 23 Şubat diye duyurulan daha sonra da 16 Mart diye anons edilen Avni Yıldırım vs Anthony Dirrel maçı 23 Şubat'ta yapılacak. Maçı Amerika’da FOX Sport 1 kanalı canlı yayınlayacak. Türkiye yayıncısı ise henüz açıklanmadı.