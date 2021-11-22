AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Aydın'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, EOSK tarafından Buharkent Belediyesi katkılarıyla organize edilen şampiyonada sezonun son yarışı, 20-21 Kasım tarihlerinde yapıldı.

Buharkent Meydanı'ndan sembolik start ile başlayan ve 15 sporcunun yer aldığı organizasyon, 4 ayrı kategoride mücadeleye sahne oldu.

Yarışta birinci kategoride İsmail Tamer İşgüder Fiat Palio'yla, ikinci kategoride BC Vision Motorsport adına Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık, üçüncü kategoride Renault Sport Clio ile Nizamettin Kaynak, dördüncü kategoride ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Ayhan Germirli birinci oldu.

AA