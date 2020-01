Röportaj: Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

Savaşın en kötü yüzünü gördü, ülkesi İsrail'i sırf bu yüzden terk etti ve Japonya'ya gitti. Annesi ve babası Türkiye doğumlu olan Avi Nardia yeniden ülkemize geldi ve Fanatik'e özel br röportaj verdi.

Birçok dalda siyah kuşak sahibi olan Nardia, kadınlara şiddetin her geçen gün arttığı dünyada insanların neler yapmaları gerektiği konusunda ilginç tespitlerde bulundu.

Türkiye'ye 1 sene içinde 4. gelişiniz? O zamandan bu yana neler değişti görüşlerinizde?

İlk geldiğimde kafamda soru işaretleri vardı ancak Self Defence İstanbul ve hocası Serdar'ı (Üsküplü) görünce sorular azalmaya başladı. Burada Krav Maga'yı öğreten hocalarda ego yok, yalan yok, sürekli çalışmak istiyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Aslında her geldiğimde daha çok eğleniyorum, daha çok öğretiyorum. Bu sefer gerçekten mutluyum burada. 2020'de Budo Magazine'in düzenlediği seminerde Türkiye'yi temsil edecekler bu Self Defence İstanbul için de çok önemli. İstanbul'dan bir Karma Dövüş Sanatları okulunun çıkması da çok iyi.

"Facebook'ta herkes kahraman taa ki savaş gelinceye kadar"

Siz derslerinizde hayattan da çok örnekler veriyor ve insanların egolarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar insanın egosuyla uğraşmak zor değil mi?

Tüm dünyada herkes Rambo, Facebook'ta herkes kahraman taa ki savaş gelinceye kadar. Ben Serdar'a da hep söyledim. Kadınlara öğretin. Kadınlarda fazla ego olmuyor. Çünkü onlar kendilerini savunmanın değerini gerçekten anlayabiliyor. Erkeklerde ise sorun çıkabiliyor. Zaten her öğrenciyi de kabul etmiyoruz.

Ama para kazanıyorsunuz... Öğrenci gitmesi demek daha az para kazanmanız demek değil mi?

Öğrenci öğrenmek istiyorsa çok zor değil bu işler. Eğer öğrenci gelip şov yapmak istiyorsa bu zaten hemen belli oluyor. Ben de onlara gitmelerini söylüyorum. Ancak onda hatalarına rağmen bir istek görüyorsam tabii ki devam ediyorum. Bir kasa domates düşünün, bir tanesi çürükse diğerleri de çürür. Para ödenmesine de karşı değilim. Her emeğin bir karşılığı olmalı. Restorana gidince de bedavaya yemek yemiyorsunuz.

Krav Maga'da ya da kendini savunma seviyesinde iyi bir yere gelmenin zamanı nedir?

Zamanınızı vermek zorundasınız. Müzik notalarını öğretip kimseye 'Haydi şimdi gitar çal' diyemezsiniz ancak 6 aydan sonra iyi gitar çalmaya başlayabilir öğrenci. 1 yıldan sonra çok daha iyi olur.

"Basitlik hayattaki en sofistike şeydir"

Sizden çok daha güçlü insanlara karşı mücadele etmek kolay mıdır? Buna çoğu insan inanmadığı için savunma sanatları öğrenmiyor bile...

Savunma sanatları sofistike bir iştir. Leonardo da Vinci'nin bir sözü vardır, basitlik hayattaki en sofistike şeydir. Benim bunu anlamam 5 senemi aldı. Bazı insanlar çok güçlü olduklarını sanıyorlar. Belki de güçlüler ama basit olanı tekniği gözardı ediyorlar.

Size bir hikaye anlatayım. Benim baba fiziksel açıdan güçlü bir adamdı. yrıca teknik de bilirdi. İsrail'deki paraşütçü askerler içinde kırmızı bröveye sahip tek kişiydi. Ben de çocukken bana savunma sanatı öğretti. Ben ise judo öğrendim. Babam da benimle dalga geçti. O zaman da 15 yaşındayız. 'Judo öğreneceksiniz de ne olacak' dedi, bizle dalga geçti ama ben onu tek hareketle yatağına üzerine attım. O da şoke oldu. Babam gibi güçlü bir adamı, 15 yaşında olan ben zorlanmadan yenebilmiştim. Burada olay ne? Teknik... Japonya'da yaşarken de "Daha az güç, daha fazla etki..." derlerdi. Ben de o gün judo bildiğim için bu kuralı uygulayabilmiştim.

Sonra da eski röportajlarımızda anlattığım sebeplerden ötürü daha çok teknik öğrenmek için Japonya'ya gittim. Birçok öğretmenden birçok şey öğrendim ve sonunda kendi stilimi, tarzımı yarattım.

"Para için öğrenciyi kandırmak imkansız"

Japonya'ya gittiğinizde hoca aradınız. Doğru hocayı nereden buldunuz? Sizi paranız için kandıranlar olmadı mı?

Hayır, dünyanın her yerinde soytarı hocalar, öğretmenler vardır. Ama bunun arasındaki farkı her yerde anlarsınız. 'Ben judo hocasayım' diyenler olacaktır. O zaman 'Senin kuşağın ne renk, kaçıncı derecesin?' diye sorarsınız. 'Ben şunu, bunu biliyorum' diyenlere 'Hocan kim?' dersiniz. O yüzden kimin ne olduğunu çabuk anlarsınız. 24 yaşındaki bir Krav Maga ustası görüyorsunuz, bu imkansız.

24 yaşında biri Krav Maga ustası olamaz mı?

O yaşta mümkün değil. Usta ya da "master" olamaz. Zaten usta olmanız için hayatı da yaşayıp görmeniz gerek. Çok güçlü bir dövüşçü olabilir ama bundan öteye geçmez.

"Hiçbir din bu vahşeti onaylamaz"

Kendini savunmanın kadınlar açısından önemine değindiniz. Sizle geçen sene yaptığımız röportajdan sonra bile 1 yıl içinde birçok kadın kocaları ya da eski kocaları tarafından vahşice öldürüldü. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

Öncelikle şunu da belirteyim bu tür vahşetler dünyanın birçok yerinde oluyor. Bu konuşulması zor bir konu. Özellikle işin içinde evlilik varsa... Bunun dinle değil, alışkanlıklarla alakası olduğunu düşünüyorum. Hiçbir din bu vahşeti onaylamaz. Krav Maga'nın kadınlar açısından ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi bu.

"'RPG'den (Roketatar) bile korkmazdım ama senden korkuyorum' dedi"

Ben kanuna değil, adalete inanırım. Benim annesi vefat eden ve babası da sarhoş, içki içen bir öğrencim vardı. Parası yoktu. O da benim okulumu temizler ve benim öğrettiklerimin karşılığını böyle verirdi. Sonra babası onu etkiledi ve o da içmeye başladı. Ve bir gün öğrencim okuluma sarhoş geldi, ben de onu babasıymışım gibi dövdüm. Sonra babası da geldi, onu da dövdüm! 'Yarın bu okula geleceksin' dedim, o da geldi. Ona da babasına da çok net davrandım. 'Kanuna uymaz' diyebilirsin ancak bu öğrencim için de iyiydi. 15 yıl sonra babası beni tanıdı. Yanıma geldi, olayı anlattı. 'Beni hatırladın mı?' dedi. 'Yanına gelebilir miyim? Konuşmak için..' dedi. Benden o kadar korkmuştu ama ben ona doğruları öğretmiştim. 'Askerde RPG'den (Roketatar) bile korkmazdım ama senden korkuyorum' dedi. Ama sonunda seneler sonra bana teşekkür etti. Ben öğrencilerimi her zaman her şeyden korurum. Bu şov yapmak değil.

"Kadına şiddette kanunlar yetersiz"

Kadına şiddet olayında da dünyanın her yerinde kanun yapıcılar ve uygulayıcılar yetersiz kalıyor. Bazen adaleti sizin sağlamanız gerekiyor. Ben kanunu delmek için delmiyorum. Kanunlar adaleti her zaman sağlamıyor maalesef. Bazen polisler bile nerede, ne yapacağını bilmiyor. Ancak sen bunu yapmayı biliyorsan sivil olarak insanları yakalayabilir ve polise kendin teslim edersin.

Ters anlamda da adalet olmalı. Bir gün çok kaba bir kız arkadaşım vardı. Başka erkeklere sataşıp, 'Erkek arkadşaım seni döver, ona göre davran' derdi. Ben de 'Hayır, hiçbir şey yapmam' derdim. Ben gangıster değilim ki... Suçu olmayan masum birine neden gücümü kullanayım?

Bu şiddet olaylarının çıkmasının en büyük sebebi de alışkanlıkların değişmesi... Geçmişte sokakta yürüyen evli insanlara laf atılmazdı, bakılmazdı. Şimdi ise tam tersi. Kocasının yanında karısına laf atılıyor. Sonra da şiddet meydana geliyor. Artık her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Ben gençken bırkaın evleri koskoca apartmanlarda bile tek televizyon vardı. Şimdi bir evde 3 televizyon var. Herkes telefonuyla yaşıyor. Dolyısıyla alışkanlıklar ve kültür de değişiyor.

"Kadınlar daha çok savunma sanatı öğrenmeli"

Sadece kadınlara da sınıflar açılabilir. Daha dindar kadınlar olabilir. Erkeklerle çalışmak istemeyenler olabilir. Kadınlar her zaman daha kolay hedeflerdir.

Krav Maga öğrenmek isteyen kadınlar için bir yaş var mıdır?

Benim en yaşlı öğrencim 97 yaşındaydı. Bunun yaşı yok. Her yaşta bunu çalışabilirsiniz. Judo'da, Jui jitsu'da dünya şampiyonu olmak için bana bir yaş soracak olursanız size söylerim ama burada amaç dünya şampiyonu olmak ve yarışmak değil. Burada amaç kurtulmak. Olayların içine dahil olmamak. Hatta korkak olmak. Tehlikeli durumlarda egonuza yenilmemeniz lazım. Basit olun, rahat ve mütevazı olun. İyi bir çalışmayla size saldırmak isteyene sürpriz yapabilirsiniz. O da size karşılık vermek istediğinde siz oradan kaçmış olursunuz. Bence özellikle bu dönemde kadınlar için Krav Maga öğrenmek önemli.

Zaten bu sadece dövüşmek ya da kendine güven kazanmakla ilgili de değil. Daha sağlıklı olursun, daha çok spor yaparsın. Hele sizin gibi yemekleri güzel bir ülkede yemeye nasıl dikkat edeceksin!

Savunma sanatı size sağlıklı hayatı öğretir. Hormonlarınızı düzenler. Hayatı daha az kafaya takarsınız. Rahat olursunuz.

Herkes, her şeyi çok kafaya takıyor. Ben sokakta yürürken değil, araba kullanırken daha çok korkuyorum! Yollar daha tehlikeli olabiliyor.