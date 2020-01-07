Avdijaj’a talip çıktı

Bordo- Mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplamda 18 maçta forma giyen Avdijaj, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki genç oyuncunun da bir an önce bir takımla anlaşıp devre arasında form tutmayı planladığı kaydedildi. Kariyerinde daha önce; Schalke, Sturm Graz, Roda JC ve Willem II formaları giyen Avdijaj, son olarak Trabzonspor’da görev yapmıştı.