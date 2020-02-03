İnsanlar ilk olarak hayvanları avlayarak, etleri ile karınlarının doyururken derileri ile giyinme ihtiyaçlarını gidermektedir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için avcılık özel bir yere sahip olmuştur. Avlanmak için kullanılan aletler geliştirilmiş ve avlanma teknikleri oluşturulmuştur. Yeni icat ve teknikler ile avcılık tamamen farklı bir boyut kazanmıştır.

Avcılık Kültürü

Günümüzde avlanmak ihtiyaçları karşılamaktan çok spor dalı olarak yapılmaktadır. Avcılık profesyonel bir boyut kazandırılarak günümüzde de yapılan bir spor dalı olmaktadır. Avcılık sporu 1923 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri çatısı altında yapılmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır.

Avcılık Sporu 1989 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Atıcılık ve Avcılık Federasyonu olarak yer almaya başlamıştır. Federasyon kurallarına uyarak avcılık sporu yapılması kanunlara göre uygun görülmektedir. Av sezonlarına dikkat ederek av yapmak gerekmektedir.

Avcılık Sporu Nasıl Yapılır?

Avcılık sporu belli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Avcılığın yapılma şekline göre avcılık çeşitleri oluşmaktadır.

Avcıların yaban hayvanının izlerini takip ederek yakalamaları şeklinde gerçekleşmektedir. Sürek avında avcıların yer yön tayinini, doğada hayatta kalma becerilerini ve nişan almayı geliştirmiş olmaları önemlidir. Bu üç özelliğe dikkat etmeleri halinde başarılı bir av gerçekleştirmektedir.

Arama avı, avcının gündüz avını bulabileceği yerleri belirleyerek avını yakalaması şeklinde gerçekleşmektedir. Arama avında avcı uzun süre yürüyerek avını bulmaya ve yakalamaya çalışmaktadır.

Bek avı, uzun süre kamufle şekilde hareketsiz kalınarak avı bekleyerek yapılmaktadır. Avcının uzun süre hareketsiz ve en iyi şekilde kamufle olmak gerekmektedir.

Balık avı, su ortamlarında yaşayan balıkların yakalanmasıdır. Balık avı büyük ağlar ve teknelerle yapılabileceği gibi olta yardımı ile de yapılmaktadır. Avcılık sporunda balık avı olta ile denizde ya da küçük sularda yapılmaktadır.

Avcılık Belgesi Nasıl Alınır?

Avcılık yapabilmek için avcılık belgesi almak gerekmektedir. Avcılık Belgesi almak için evrakları eksiksiz tamamlamak gerekmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne başvurulmaktadır. Gerekli olan evraklar tamamlanarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Avcılık Belgesi İçin Gerekli Belgeler

- 3 adet vesikalık fotoğraf

- Avcılık Kursu Bitirme Belgesi

- 02.07.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen Avcılık Harcının yaratıldığına dair makbuz

- Silah Ruhsatı Almaya Engeli Olmadığını gösteren Adlı Sicil Kaydı

- Sağlık Raporu

- Süresi geçmemiş av tüfeği ruhsatı olanlardan sağlık raporu ve Adlı Sicil Kaydı gerekmemektedir.

Bu belgelerin tamamlanması ile avcılık izin belgesi alınmaktadır.

Avlanma İzni Almak İçin Gerekli Olan Belgeler

Avlanma belgesi olsa dahi avlanma izni almak gerekmektedir.

-Bulunulan bölgede ziraat bankası Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü hesabına

Avlanma izin harcının yaptırdığına dair makbuz

- Bulunduğu yıl içinde Avcılık Derneğine üyeliğinin devam ettiğini gösteren belge veya dernek aidatını yaptırdığına dair makbuz

Avcılık Belgesinin Harcı Ne Kadar?

Avcılık Belgesi almak için harç ücretlerini yatırmak ve makbuzunu evrakların arasında bulundurmak gerekmektedir.

Avcılık Derneğine üye olan avcılar avcılık izni almak için 150 TL ödemeleri gerekmektedir.

Avcılık Derneğine üye olmayan avcıların avcılık izni almak için 300 TL ödeme yapmaları gerekmektedir.

Avcılık Belgesi harcı olarak dernek üyesi olanlar 249 TL, dernek üyesi olmayanlar ise 272,20 TL ödemeleri gerekmektedir.

Avcılık yapmak ve Avcılık Belgesi almak için belirlenen bu ücretler en son 26.08.2019 tarihinde güncellenmiştir. Her yıl düzenlenen bu ücretler kamuoyuna duyularak geçerli olmaktadır.