Avcı sistem deniyor

Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, Ankaragücü maçında revizyona gitmişti. Tam 5 as oyuncusunu kesen deneyimli hoca asıl değişikliği ise oyunda yaptı. Santrforda Bajic’i kullanan başarılı hoca, sezonun ikinci yarısının tamamında forvette kullandığı Robinho’yu ise sol kenara çekmişti. Avcı’nın Galatasaray maçı öncesi de bu planı as oyuncularıyla uygulamayı düşündüğü öğrenildi. Hücum hattının en ucunda Bajic’in oynama ihtimali yüksek. Başarılı hocanın Mossoro, İrfancan ve Emre’li orta sahayla oyuna başlamayı planladığı bildirildi.