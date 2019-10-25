Alanyaspor galibiyeti, Vodafone Park’teki tepki tezahüratlarını dindirmişti. Ancak Braga karşısında ortaya konan futbol ve alınan yenilgi sonrası Abdullah Avcı yine hedef tahtasına oturtuldu. Tribünler, 1-0’lık yenilgiye rağmen bir süre takımı destekledi. Ljajic’in kaçan penaltısı ve hemen ardından Braga’nın skoru 2-1’e getirmesiyle işler değişti. Tribünler, “Avcı istifa”, “Güle güle Avcı” ve “Başakşehir’e hoca olsana” sesleriyle inledi. Siyah-Beyazlılar, “Sergen” tezahüratlarıyla, yeni teknik direktör konusunda da mesaj gönderdi.

Caner de hedefte

Tribünlerin hedefinde sadece Avcı yoktu. Özellikle Caner Erkin, pas hataları, kötü oyunu ve genç oyuncuları azarlaması nedeniyle ıslıklandı. Aynı şekilde kötü futbol sergileyip, 1-1’ken penaltı kaçıran Ljajiç de tepkiden nasibini aldı.

"Bu kadroyla bu kadar"

Abdullah Avcı, maçtan sonra şunları söyledi: İkinci yarıya rakip iyi başladı. Biz önce beraberlik golünü bulduk sonra penaltı kazandık ama kaçırdık. Sonra da oyunu çevirme durumumuz olmadı. Beşiktaş’ın forması, oyuncusu her zaman değerlidir ancak mevcut kadroyla bunu yapabildik. Avrupa’da oynayıp en az dinlenen biziz. İki gün içinde çok zorlu bir maça hazırlanmamız gerek