Avcı: Bolasie’yi alın

6 futbolcuyu kadrosuna katarak önemli takviyeler yapan Beşiktaş, forvet transferinde son güne girilirken Yannick Bolasie için kulübü ile anlaşma sağladı. Çaykur Rizespor maçı sonrası Vodafone Park'ta durum değerlendirmesi yapan yönetim, dün hareketli saatler geçirdi. Nijerya asıllı İtalyan santrfor Okaka'yı hazırda tutan Beşiktaş, Everton'ın 30 yaşındaki tecrübeli ismi Bolasie için görüşmeler yürüttü. Siyahbeyazlılar, teknik heyetle yaptığı görüşmede Aboubakar'dan sağlık raporunun olumsuz olması sebebiyle vazgeçtiklerini, Okaka ya da Bolasie'yi transfer edebileceklerini aktardı. Bunun üzerine teknik heyet de hem sol kanat hem de forvet olarak oynayabilen Bolasie'nin takıma daha fazla katkı ve zenginlik sağlayacağını iletti. Görüşmenin ardından Demokratik Kongolu oyuncunun transferi imza aşamasına getirildi. Tecrübeli isim daha önce siyahbeyazlı takıma olumlu yanıt vermişti.

Bolasie, 2016 yazında Crystal Palace'tan Everton'a 29 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Geçen sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, 38 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

(Sabah)