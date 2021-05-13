Kocaelispor 1. Lig’e yükselme çeyrek final ilk maçında Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Batuhan'ın golü ile öne geçen Yeşil-Siyahlılar, Serdar Eylik’in golüne engel olamadı ve maç 1-1 bitti. Pazar akşamı Kocaeli Stadı’ndaki mücadelede Kocaelispor’a 0-0 ve her türlü galibiyet turu getirecek.

Maçın ilk yarısında tempo düşüktü. Pozisyon kısırlığının yaşandığı maçta Kocaelispor 25. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla atağa çıkan Benhur topu Batuhan’a gönderdi. Ceza sahası dışından topa nefis vuran Batuhan Er sol köşeden topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Duran top yaktı!

İlk yarıda başka gol olmadı ve Kocaelispor soyunma odasına 1-0 önde girdi. Yeşil-Siyahlılar ikinci yarıya maç içinde sakatlanan Batuhan Er yerine Tahir ile başladı. Bu yarıda da kontrolü elinde bulunduran ve orta sahada rakibini karşılayan Kocaelispor duran top sonrası kalesinde golü gördü. 67. dakikada sağ kanattan yapılan ortada oyuna sonradan giren Serdar Eylik kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.