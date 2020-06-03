Aurelio geri döndü

Brezilyalı olmasına rağmen Ay-Yıldızlı formayı terleten futbol adamı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere tanıdığı isimlerle çalışma fırsatı bulduğu için uyum sorunu yaşamadı. Futbolculara gelirsek... Kamp başlangıcında yapılan testlerde tüm oyuncuların sonuçlarının çok iyi gelmesi teknik heyeti sevindirdi. Olumlu test sonuçları sahaya da yansıdı. Genelde böyle kamplarda vasatı aşamayan isimler olurdu. Bu kez tüm futbolcular belli bir seviyenin üzerine çıkmayı başardı.