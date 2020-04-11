Aurelio Buta kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray peşinde...

Galatasaray sağ bek arıyor. Martin Linnes'ten tam olarak verim alamayan, Mariano ile Şener Özbayraklı ile yolları ayırmayan Galatasaray, rotayı Belçika'ya çevirdi. Fatih Terim raporu doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Galatasaray, Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep edeceği öğrenildi. Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.

Tam Aurelio Gabriel Ulineia Buta sağ bek oyuncusu, 10 Şubat 1997'de dünyaya geldi. Portekiz ve Angolu uyruklarına sahip olan Buta, futbola Benfica'da başladı. Benfica'nın alt yaş gruplarında forma giyen Buta, 2017 yılında ilk kez ülke dışına çıktı ve Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralandı.

2017-2018 sezonunda Belçika ekibinde 17 maça çıkan Buta, sergilediği performansla dikkat çekti. Bir sonraki sezon Antwerp, genç futbolcunun bonservisini Benfica'dan satın aldı. 20 maçta görev alan Buta, 2019-2020 sezonunda ise takımının vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı.

Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 34 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekmiş durumda.

2021 yılının Haziran ayına kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunan Buta'nın piyasa değeri 4.8 milyon Euro. Portekiz'in alt yaş gruplarında 57 kez milli olan Buta, henüz A Takım forması giyemedi.