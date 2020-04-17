Galatasaray aradığı sağ beki Belçika’da buldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2018 yazında Royal Antwerp’in yolunu tutan Portekizli futbolcu, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerilirken, Fatih Terim’den tam not aldı. Bu sezon Belçika Ligi’nde çıktığı 28 maçta 2 gol 6 asistle oynayarak çok iyi bir istatistiğe imza atan Buta’nın, koronavirüs salgını öncesi Portekiz A Milli Takımı’na davet edilmesi düşünülüyordu. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Mariano’nun yerine, 23 yaşındaki Buta’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar, Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta'nın kariyeri diye sorgulamaya başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Aurelio Buta kimdir?

10 Şubat 1997 doğumlu Buta, Portekiz'de dünyaya geldi. 23 yaşındaki futbolcu profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı. Kariyerinde 2 takım olan genç futbolcu Royal Antwerp'e kiralandı ve geri döndükten sonra bonservisini satın alındı. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro gözüküyor. Genç futbolcu sağ bek ve savunmada görev yapıyor.

Buta bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol, 6 asistlik performansa imza attı.