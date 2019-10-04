Galatasaray'da dört sezon aralıksız forma giydikten sonra Medipol Başakşehir'in yolunu tutan, geçtiğimiz sezonu da Bursaspor'da kiralık olarak geçiren Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou, yaz transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Amiens'ın yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki stoper Fransız basınına verdiği röportajda Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe ile geniş bir röportaj gerçekleştiren deneyimli savunmacı, "Türkiye'de geçirdiğim altı yılın ardından içimde Fransa'ya geri dönme isteği vardı. Sezona Başakşehir'de başlayacağımı düşünürken bir anda önüme güzel bir fırsat geldi ve ben de bunu değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler