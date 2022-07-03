Aurelien Chedjou'dan Igor Tudor hakkında çarpıcı açıklamalar
Galatasaray'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Marsilya'nın başına geçmesi beklenen Igor Tudor hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı ekipteki dönemlerine değinen Chedjou, Hırvat çalıştırıcının oyun sistemi üzerindeki ısrarına değindi.
Galatasaray 'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Marsilya'nın başına geçmesi beklenen Igor Tudor hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fransız basınında yer alan habere göre Sarı-Kırmızılı ekipteki dönemlerine değinen Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. Bize şunları söyledi: 'Guardiola'yı severim ama Diego Simeone'yi tercih ederim.' Bize o kadar çok acı çekeceğimizi ve antrenman merkezi ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğimizi söyledi ve öyle oldu. Eve geldiğimizde çok yorgun oluyorduk." sözlerini dile getirdi.
3-5-2 sistemi
Tudor'un oyun sistemi hakkında da konuşan Chedjou, "Tudor, 3-5-2 sisteminde kararlıydı. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.
Ülkemizde ilk olarak Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor, sonrasında Şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü. Hırvat teknik adam Sarı-Kırmızılı ekipte 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.
En son İtalyan ekibi Hellas Verona'da görev yapan Tudor, Mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.