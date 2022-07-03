Galatasaray 'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Marsilya'nın başına geçmesi beklenen Igor Tudor hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında yer alan habere göre Sarı-Kırmızılı ekipteki dönemlerine değinen Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. Bize şunları söyledi: 'Guardiola'yı severim ama Diego Simeone'yi tercih ederim.' Bize o kadar çok acı çekeceğimizi ve antrenman merkezi ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğimizi söyledi ve öyle oldu. Eve geldiğimizde çok yorgun oluyorduk." sözlerini dile getirdi.

3-5-2 sistemi

Tudor'un oyun sistemi hakkında da konuşan Chedjou, "Tudor, 3-5-2 sisteminde kararlıydı. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.

Ülkemizde ilk olarak Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor, sonrasında Şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü. Hırvat teknik adam Sarı-Kırmızılı ekipte 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

En son İtalyan ekibi Hellas Verona'da görev yapan Tudor, Mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.



