Dört yıl boyunca Galatasaray'da top koşturduktan sonra Medipol Başakşehir'in yolunu tutan ve geçtiğimiz sezonu küme düşen Bursaspor'da kiralık olarak geçiren Aurelien Chedjou'yla ilgili gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Fransız basını, 34 yaşındaki deneyimli stoperin yeni durağının Ligue 1 olacağını duyurdu.

Ülkede yayın yapan beIN SPORTS Fransa televizyonu, resmi internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kamerunlu savunmacının Amiens ile anlaştığını ve kısa süre içerisinde yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Chedjou, Fransa'da daha önce Pau, Auxerre, Rouen ve Lille gibi önemli takımlarda forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler