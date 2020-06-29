Augsburg üç transfer açıkladı! Caliguri, Strobl, Gikiewicz

Bundesliga ekiplerinde Augsburg, sezonun tamamlanmasının ardından üç yeni transfer açıkladı. Augsburg takımı Schalke'den Daniel Caliguri, Mönchengladbach'tan Tobias Strobl ve Union Berlin takımından Rafał Gikiewicz'i transfer ettiğini duyurdu

Kaleci Gikiewicz'in 30 Haziran 2022 tarihine kadar Daniel Caliguri ve Tobias Strobl ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Kaleci Rafał Gikiewicz'in adı bir dönem Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde gelişmeler yaşanmıştı



