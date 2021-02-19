Augsburg stadyumu Almanya’da Bavyera eyaletinin Augsburg şehrinde yer almaktadır. Stadyumun sürekli olarak adının değişmesi insanlarda kafa karışıklığına yol açmaktadır. Augsburg stadyumu ile ilgili bütün detayları sizler için derledik.

Augsburg Stadı'nın adı nedir?

Augsburg stadyumu yapımı aşamasında Augsburg arena olarak isimlendirilmiştir. İnşaat bittiğinde ve ilk açıldığında Impuls Arena olarak açılmıştır. 2011 yılında stadyumun isim hakları alınmış ve SGL Arena olarak değiştirilmiştir. 2015 yılında stadyumun isim hakları bir sigorta şirketine satılarak sigorta şirketinin adını almış ve WWK Arena olarak güncellenmiştir. Günümüzde Augsburg stadyumunun ismi halen WWK Arenadır.

Augsburg Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

WWK Arena’nın toplam insan kapasitesi 30.660 kişiliktir fakat bu sayı uluslararası maçlarda 28.367’ye düşmektedir. Stadyum 19 bin koltuklu 11 bin ayakta 520 misafir seyirci ve 46 engelli seyirci alabilmektedir.

Stadyum iki aşamalı olarak plandığı için gelecekte ikinci aşama inşaatı yapılırsa stadyumun kapasitesinin 40990 insana kadar yükselebilecektir.

FC Augsburg takımının ev sahipliği yapmış olduğu maçlar WWK Arena da oynanmaktadır. WWK Arena sadece FC Augsburg takımı tarafından kullanılmaktadır.

Stadyum FC Augsburg takımı dışında FIFA’nın düzenlemiş olduğu 2010 U-20 Kadınlar Dünya şampiyonasında ve 2011 Kadınlar Dünya Kupasının maçları ve çeyrek finalleri bu stadyumda oynanmıştır. FIFA organizasyonlarının yapıldığı dönemde adı Impuls Arena olarak geçmektedir. FIFA organizasyonları dışında stadyumda başka bir organizasyona izin verilmemiştir.