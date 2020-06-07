Augsburg - Köln maç sonucu: 1-1

Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, Köln'ü konuk etti. Ev sahibi Augsburg, evinde 3 puana uzanıp puan sıralamasında rakibini yakalamak istiyordu. 5 maçtır galibiyete hasret olan Köln ise kötü gidişata dur demenin peşindeydi.

WWK Arena'da oynanan mücadelede skoru belirleyen goller son dakikalarda geldi. 85'de Anthony Modeste ile öne geçen Köln'e Augsburg, 88'de Philipp Max ile cevap verdi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

27. dakikada Augsburg, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 32 puana yükselen Augsburg 13., 35 puanlı Köln ise 12. sırada haftayı kapattı.