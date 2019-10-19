Augsburg-Bayern Münih maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta mücadelesinde Augsburg WWK Arena'da güçlü rakibi Bayern Münih'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu ve henüz 1. dakikada Richter topu ağlarla buluşturmaya başardı ve Augsburg 1-0 öne geçti. Bayern Münih 12. dakikada şanssız bir an yaşadı ve Süle sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kovac böylece ilk değişikliğini erkenden zorunlu şekilde kullandı. Oyuna giren isim David Alaba oldu.

Bu değişikliğin 2 dakika sonrasında golcü futbolcu Lewandowski sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Sonrasında oyun iki takım arasında da eşitlendi ve devre arasına 1-1'lik skorla gidildi.

2. yarıda daha iyi başlayan Bayern Münih oldu. 49. dakikada Gnabry takımını öne geçiren golü atmayı başardı ve skor 2-1'e geldi.

Mücadelenin sonları yaklaşırken maç tam böyle bitecek derken, 90+1. dakikada Finnbogason skoru belirleyen golü kaydetti ve takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Alınan bu sonuçla Bayern puanını 15 yaptı. Augsburg da puanını 6 yaptı.