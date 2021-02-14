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Aubameyang'ın gecesi! Arsenal-Leeds United maç sonucu: 4-2

İngiltere Premier Lig'de Mikel Arteta'lı Arsenal, Marcelo Bielsa'lı Leeds United'ı Pierre-Emerick Aubameyang'ın yıldızlaştığı gecede 4-2 mağlup etti.

14 Şubat 2021, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
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Aubameyang'ın gecesi! Arsenal-Leeds United maç sonucu: 4-2

Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadı’nda Leeds United’ı konuk etti. Arsenal, ikincisi penaltıdan olmak üzere 13, 41 ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45. dakikada Hector Bellerin’in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takımın gollerini 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa kaydetti.

Öte yandan Gabonlu golcü futbolcu Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Arsenal, 34 puanla 10. sıraya çıktı. Leeds United ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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