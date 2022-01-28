İspanya'da ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Barcelona hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Marca'da ye alan habere göre Alvaro Morata'nın transferinde anlaşmaya varamayan Barcelona, rotasını Arsenal'den Pierre-Emerick Aubameyang'a çevirdi. Katalan ekip Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündemde olan Aubameyang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Hem İngiliz ekibin hem de golcü futbolcunun Barcelona'dan gelebilecek olan olası bir trasnfer teklifine sıcak bakabileceği belirtilenler arasında yer aldı.

Katalan ekibinde 32 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanı için değerli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Barcelona'nın Aubameyang'ı kadrosuna katabilmesi maaş bütçesini azaltmasına bağlı.

Dembele belirsizliği

Barcelona'nın transfer yapabilmesi sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza giren Ousmane Dembele'ye bağlı. Katalan ekibi Franszı futbolcunun geleceği ile ilgili belirsizliği kısa süre içerisinde çözmek istiyor.

Barcelona'nın oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, Dembele tarafından kesin bir yanıt alamadı. Bunun üzerine Barça, Dembele'ye, kendisi için en iyi seçeneğin Ocak ayı transfer döneminin sonuna kadar yeni bir kulüp bulmak olduğunu iletti.



