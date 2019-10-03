Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, geçtiğimiz günlerde Suddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte eski futbolcuları Pierre-Emerick Aubameyang için "Banka hesabına baktığında kendisini çok mutlu hissedecektir. Ancak çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi maçlarını televizyondan izlediği için üzülüyor olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ocak 2018'de Dortmund'dan ayrılarak Arsenal'a transfer olan Aubameyang'ın bu sözlere yanıtı ise çok sert oldu. Sosyal medya hesaplarından zehir zemberek bir açıklama yayımlayan 30 yaşındaki Gabonlu santrfor, Watzke'ye "palyaço" derken şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Watzke, Dortmund'dan niçin ayrıldığım hakkında hiç konuşmazsam senin için daha iyi olur. İşte sen böyle bir palyaçosun. Bu sözlerin, bana Ousmane Dembele'yi asla satmayacağını söyleyip 100 milyon euro'dan yüksek bir teklif gelince parayı ilk kabul eden kişi olduğunu hatırlattı. Lütfen paradan bahsetme ve beni rahat bırak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler