İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang ile bu yaz yollarını ayırabilir. 2021'de sözleşmesi bitecek oyuncunun yaz aylarında satılması gündemde.

Katalan yayın organı Diario Sport'a göre ise Aubameyang, daha önce de isminin anıldığı Barcelona'dan teklif bekliyor. Gabonlu golcü, Katalan ekibinin Lautaro Martinez transferindeki durumunu da takip ediyor.

Barcelona açısından ise Aubameyang'ın bu noktada mali anlamda Martinez'e göre çok daha uygun bir seçenek olabileceği aktarılmakta.

Aubameyang'a kontrat uzatma adına henüz bir teklif sunmadığı açıklanan Arsenal'in, oyuncusunu yaz aylarında bonservis ile satmayı planladığı belirtiliyor.