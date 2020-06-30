İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumuna ilişkin belirsizlik sürse de golcü oyuncunun aklının Barcelona'da olduğu belirtiliyor. Nitekim Sport'un iddiasına göre oyuncu, Barcelona'ya taşındı bile.

Devre arasında da Barcelona'ya transferi konuşulan Aubameyang, bu yaz takımdan ayrılmayı düşünüyor. Önümüzdeki sezon bitecek kontratı nedeniyle Arsenal'in bu yaz bir bonservis geliri elde etmesi söz konusu.

Buna rağmen Arsenal'in önceliği oyuncunun kontratını uzatmak... Bu yönde yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınabilmiş değil.