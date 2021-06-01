Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Szalai’nin özellikle EURO 2020’de yakından takip edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 23 yaşındaki savunmacı şu anda transferi düşünmüyor.

Szalai, ülke basınına yaptığı açıklamada, “Aklımda sadece EURO 2020 var. Tamamen bu turnuvaya odaklanmış durumdayım. Umarım başarılı işlere imza atarız” ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe’ye transferi sonrası kendisini daha da geliştirdiğini ve kendisi için iyi bir sezon olduğunu sözlerine ekledi.